Sanremo 2021 Nuove Proposte in finale Shorty e Wrongonyou

SANREMO - Per le nuove proposte vanno in finale con Davide Shorty con "Regina" e Wrongonyou con "Lezioni di volo". Si aggiungono a Gaudiano con "Polvere da Sparo" e Folcast "Scopriti", che rivedremo per la finale di Venerdì. La somma delle tre giurie hanno decretato l'uscita dalla competizione di Greta Zuccoli on "Ogni Cosa sa di te" e i Dellai "Io Sono Luca", si aggiungono a Elena Faggi "Che ne so" e Avincola "Goal!" eliminati nella prima serata.