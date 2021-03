Sanremo 2021 Irama in forse si valuta la modifica del regolamento

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Niente da fare per Irama, la sua partecipazione alla kermesse sanremese potrebbe finire prima ancora di iniziare. Da regolamento l'artista dovrebbe rinunciare, visto l'esito del tampone molecolare di uno dei componenti del suo staff risultato positivo anche al test di controllo, secondo il protocollo il musicista dovrà andare in quarantena. Una possibilità stando alle parole potrebbe esserci attraverso il cambio del regolamento: “Da regolamento Irama si dovrebbe ritirare - ha detto Amadeus - non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso, ma ho pensato che questo potrebbe accadere ad altri. Mi dispiacerebbe se dovesse accadere di nuovo, magari il venerdì o per la finale. Chiederò al termine della conferenza agli altri cantanti di accettare Irama in gara, di farlo partecipare con la registrazione della prova generale. Una modifica al regolamento che oggi valuteremo.”. - (PRIMAPRESS)