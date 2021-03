Sanremo 2021 - In testa alla classifica provvisoria Ermal Meta, Annalisa

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Si chiude la terza serata del Festival di Sanremo, in testa alla classifica provvisoria si riconfermano Ermal Meta con la sua “Un milione di cose da dirti”, seguito da Annalisa con “Dieci” e Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”.

Gli artisti in gara sono stati dai componenti dell’Orchestra del Festival. In testa alla classifica della serata Ermal Meta con “Caruso” di Lucio Dalla reinterpretata con la Napoli Mandolin Orchestra. Seguito da Orietta Berti con “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo insieme a Le Deva e gli Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Medley Rosamunda” insieme a Peter Pichler. Questa la classifica delle cover Ermal Meta “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra, Orietta Berti “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva, Extraliscio Feat Davide Toffolo “Medley Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler, Willie Peyote - “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani, Arisa - “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi Maneskin - “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli, Annalisa - “La musica è finita” (Vanoni) con Federico Poggipollini, Max Gazzè - “Del mondo” (Csi Di “Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e M.M.B. , La Rappresentante Di Lista - “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore Ghemon - Medley “Le Ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con Neri per Caso, Lo Stato Sociale - “Non è per sempre” (Afterhours) con Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo, Gaia - “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza, Irama - “Cyrano” (Guccini), Colapesce Dimartino “Povera patria” (Franco Battiato), Fulminacci - “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci, Malika Ayane - “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli), Noemi - “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa, Madame - “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano), Francesco Renga - “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego Fasma - “La fine” (Nesli) con Nesli, Francesca Michielin e Fedez - Medley (Calcutta, Silvestri, Jalisse, Baldi/Alotta), Aiello - “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones Bugo - “Un’avventura” (Lucio Battisti) Feat Pinguini Tattici Nucleari, Gio Evan “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior, Random - “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con The Kolors, Coma_Cose - “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass, Questa invece la top 10 della classifica generale ottenuta con la media delle serate precedenti: Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”, Annalisa “Dieci”, Willie Peyote “Mai dire mai (la locura)” , Arisa “Potevi fare di più”, Irama “La genesi del tuo colore”, Lo Stato Sociale “Combat pop”, Malika Ayane “Ti piaci così”, Extraliscio feat. Davide Toffolo “Bianca luce nera” Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”, Måneskin “Zitti e buoni” - (PRIMAPRESS)