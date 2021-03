SANREMO 2021 Ermal Meta Online il Video del Brano “Un Milione di Cose Da Dirti”

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Ermal Meta è online il video ufficiale di “Un Milione di Cose Da Dirti”, brano in gara alla settantunesima edizione del festival di Sanremo. Il video, diretto da Tiziano Russo. Il brano è anche disponibile in digitale ed è contenuto nel nuovo album di inediti “Tribù Urbana”, in uscita venerdì 12 marzo. Questa la tracklist di “Tribù Urbana”: “Uno”, “Stelle cadenti”, “Un milione di cose da dirti”, “Il destino universale”, “Nina e Sara”, “No Satisfaction”, “Non bastano le mani”, “Un altro sole”, “Gli invisibili”, “Vita da fenomeni”, “Un po’ di pace”.Ieri sera, nella serata del festival, con la sua prima esibizione di “Un milione di cose da dirti” sul palco dell’Ariston, Ermal Meta si è aggiudicato la prima posizione nella classifica provvisoria del Festival data dalla votazione della Giuria Demoscopica. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Ermal Meta è il Maestro Diego Calvetti.Stasera, giovedì 4 marzo, Ermal, accompagnato sul palco dalla Napoli Mandolin Orchestra, interpreterà “Caruso”, celebre brano del 1986 di Lucio Dalla. “Un milione di cose da dirti” è contenuto nel nuovo attesissimo album di inediti, “Tribù Urbana”, già disponibile in pre-order “Tribù Urbana”, arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Non Abbiamo Armi”, e, nei suoi 11 brani, evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della “Tribù Urbana”, con suoni e parole che diventano i colori distintivi di questo nuovo progetto di Ermal Meta. - (PRIMAPRESS)