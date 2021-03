Sanremo 2021, Amadeus: "Un festival della rinascita e a tutti coloro che hanno lavorato"

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Pronti via, si parte stasera con il primo appuntamento del Festival. Amadeus in conferenza stampa ringraziando tutti quelli che lavorano e hanno lavorato per la realizzazione, queste le sue parole: "Ho sempre detto che vorrei che questo fosse il festival della rinascita, delle attività che riaprono, ma la mia dedica va a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che questa sera si vada in onda, anche quando non sapevamo se si sarebbe fatto. Hanno fatto un lavoro straordinario. Ora spetta a noi far sì che venga valorizzato al meglio". Queste l'ordine di apparizione degli artisti in gara, per le Nuove Nuove Proposte: Gaudiano; Elena Faggi; Avincola; Folcast.

Questo l'ordine per Big: Arisa; Colapesce Dimartino; Aiello; Francesca Michielin e Fedez; Max Gazzè; Irama: Madame; Maneskin; Ghemon; Coma_Cose; Annalisa; Francesco Renga; Fasma. Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e sarà stilata una prima classifica delle prime dieci canzoni. Le 4 canzoni della in gara da parte dei rispettivi 4 Artisti della sezione Nuove Proposte, saranno votate dalla giuria demoscopica con un peso del 33%, da quella dei giornalisti con il 33%, il restante 34% è affidato pubblico attraverso il televoto. Delle Nuove Proposte due andranno in finale e 2 verrranno eliminati. - (PRIMAPRESS)