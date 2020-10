Sal Da Vinci il 18 settembre all'Arena Flegrea con il suo concerto Live

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Appena il tempo per archiviare il successo dei precedenti spettacoli in cartellone e confermare la tenacia dell'organizzatore Pino Oliva, ed ecco che all'Arena Flegrea, venerdì 18 settembre alle ore 21.00, la rassegna teatrale e musicale “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”, continua con Sal da Vinci e il suo spettacolo “Live”. Un altro coinvolgente lavoro per ribadire l'impegno dell'imprenditore dello spettacolo e patron del Teatro Troisi, Oliva, che con la società “Che spettacolo”, nell'attestarsi tra i primi a dare un preciso segnale di ripresa dopo lo stop Covid 19, punta tutto sull'unico spazio in città capace con il suoi 6.600 posti disponibili di assicurare nel rispetto delle restrizioni una capienza di oltre 2700 spettatori per evento. Ed è con queste premesse che con il patrocinio morale del Comune di Napoli ed un media partner come Radio Kiss Kiss Napoli, il nuovo appuntamento all'Arena Flegrea è fissato per venerdì prossimo con lo spettacolo di un beniamino del pubblico come Sal da Vinci accompagnato in scena dal talento e dalla vivacità di Fatima Trotta. Un concerto grazie al quale Sal punta sulla spettacolarizzare la musica per coinvolgere ed emozionare il pubblico. Per tutti uno show musicale dalle grandi premesse dal sapore della libertà. Inviato da smartphone Samsung Galaxy. Area degli allegati - (PRIMAPRESS)