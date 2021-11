Roma: "Presto la notte" diventa bianca all'Accademia di Francia con proiezioni e installazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Notte Bianca all'Accademia di Francia di Villa Medici torna dopo sue anni di interruzione. Il prossimo 4 novembre l’esperienza della Notte Bianca si ripresenterà come una sfida collettiva e condivisa che il curatore Saverio Verini ha voluto ottenere come "sintesi aperta" riunendo sedici creativi con profili diversi, aggiungendovi la creatività di borsisti e artiste invitate, a conoscersi e a vivere insieme per questa occasione come un grande laboratorio mediceo. Proiezioni, installazioni, performance, letture, concerti, conferenze, degustazioni: gli interventi dei borsisti coprono l’intero spettro della creazione artistica, offrendo un assaggio rappresentativo delle loro poetiche, pratiche, ricerche. Delle scintille capaci di illuminare la Villa, materializzandosi nell’arco di poche ore per poi svanire nell’oscurità. "Presto, la notte" – questo il titolo della Notte Bianca 2021 – si riferisce al momento in cui l’iniziativa ha luogo, dal tramonto fino alle prime ore della notte, ma vuol essere anche un’esortazione, un incitamento affinché la notte si manifesti in fretta, con tutto il carico di ispirazioni che porta con sè. - (PRIMAPRESS)