Roma: presentato in Campidoglio dalla sindaca Raggi "Il Volo, tribute to Ennio Morricone"

(PRIMAPRESS) - ROMA – “Il Volo tribute to Ennio Morricone” è il grande concerto in programma per il prossimo 5 giugno a Roma in Piazza Pio XII, con lo sfondo della Basilica di San Pietro. L’evento è stato presentato in Campidoglio alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi e di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo. “E’ un appuntamento unico, gratuito ed aperto a tutti che avrà come cornice una location d’eccezione come Piazza Pio XII. Sarà un’occasione che metterà insieme tanti elementi: musica, cinema, arte, la bellezza di Roma e del nostro Paese. Lo spettacolo sarà un omaggio al maestro Ennio Morricone, a quasi un anno dalla sua scomparsa, attraverso le note più suggestive del suo repertorio. Roma Capitale ha condiviso e sostenuto questo importante progetto guardando al futuro e dando un messaggio di speranza. Puntiamo su grandi eventi, sulla cultura, su artisti di calibro internazionale, per attirare investimenti e turismo a Roma ed in Italia quando supereremo le limitazioni imposte dal Covid. L’obiettivo è ripartire e rilanciare l’economia e il lavoro dimostrando resilienza, capacità organizzative e voglia di fare”, afferma la Sindaca Virginia Raggi. “Il Volo tribute to Ennio Morricone” è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues. L’evento si colloca all’interno di “United For The World”, format che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera, ideatore e organizzatore di eventi. - (PRIMAPRESS)