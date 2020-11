Roddy Ricch: Il Rapper fenomeno mondiale riceve 6 nomination per i prossimi Grammy Awards

(PRIMAPRESS) - MILANO - Roddy Ricch, 22 anni è l’unico uomo a ricevere 6 nomination per i prossimi Grammy Awardsconfermandosi il fenomeno rap del momento a livello mondiale. Roddy è un ragazzo cresciuto più veloce del previsto, che ha avuto la strada come unica scuola per affrontare i problemi quotidiani, storie che riesce a descrivere in maniera efficace e con suggestioni cinematografiche nei suoi brani. Infatti, il rapper stesso si è autodefinito “illustratore delle strade”. “The Box” è un brano che è stato per ben 7 settimane al numero #1 della classifica singoli Billboard Hot 100, ed è diventato in poco tempo virale su Tik Tok riscontrando un grandissimo successo tanto da consacrarla tra le hit mondiali. Tratto dal suo album di debutto acclamato dalla cristica PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL, si aggiudica 3 nomination come Best Rap song, Best Melodic Rap Performance e Song of the year. “Rockstar” ne ha ottenute altre tre come Best Rap Song, Best Melodic Rap Performance e Record of the Year. Saggio per i suoi anni ed eloquentemente efficace, Roddy Ricch è capace di descrivere in modo chiaro e coinciso la verità con rime accattivanti e cinematografiche, è diventato rapidamente una forza musicale importante tanto da aver già vinto nel 2019 un Grammy come “Best Rap Performance” per “Racks in the Middle” di Nipsey Hussle ( feat. Roddy Rich e HitBoy). Il suo album PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL pubblicato a Dicembre 2019 è stato per ben 4 settimane al #1 della top 200 Billboard Album Chart totalizzando più di 2 miliardi di streaming (ossia una media quasi di 30 milioni di streaming al giorno!) ed è l’album di debutto più longevo in classifica dai tempi di ‘Get Rich or Die Tryin’ di 50Cent." Roddy ha dominato le classifiche sia album che singoli, diventando il primo artista del decennio a posizionandosi al n.1 della classifica album e singoli per 3 settimane consecutive. - (PRIMAPRESS)