Riviera Antica: un video e una canzone con Alessia Moio per il rilancio del territorio domitio

Alessia Moio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Luci puntate sull' Associazione “Riviera Domitia”. Lo storicizzato sodalizio di Mondragone, con il suo presidente, il Cavaliere Vincenzo Buffardi, ha pensato attraverso la voce di un'artista come Alessia Moio, alla nascita di una canzone e di un video da dedicare alle bellezze naturali e archeologiche della millenaria Riviera. Sollecitato dall’amore e dal rispetto sviscerato per il famoso territorio turistico domitiano, è stato proprio il numero uno della famosa alleanza "No profit" a immaginare un momento artistico ispirato alla sua “Riviera”. Un momento fatto di note e immagini per il quale, con il patrocinio della provincia di Caserta, Mondragone, Castelvolturno, Cellole, Sessa Auronca, Roccamonfina e Falciano del Massico, la scelta è subito caduta sulla cantante, attrice e mandolinista Moio, interprete di una canzone intitolata “Riviera Antica”, composta dal poeta Ciro Ridolfini, con la musica di Giuseppe Licciardi e l’arrangiamento del maestro Salvatore Baldares. Insieme alla canzone, interessante è anche la realizzazione di un videoclip prodotto dalla "lucecreativa" dell’artista Massimo Cuomo. Una grande sinergia capace di coinvolgere i Sindaci che fanno parte della Comunità Rivierasca e di suscitare la collaborazione collettiva per la scelta delle foto suggestive di un territorio che, ad oggi, è ancora tutto da scoprire. Sostenuto dal Presidente della Provincia di Caserta, per l’autorizzazione alla divulgazione del video, il progetto si prefigge di stimolare i turisti, gli amanti dell’archeologia, della gastronomia e delle tradizioni, circa una realtà inimitabile come la “Riviera Domitia”. A sostenere l'iniziativa divisa tra la musica, le immagini video e i tanti progetti tesi alla rivalutazione di una zona incantevole. «Sono davvero onorata- ha detto l'artista Alessia Moio, attualmente impegnata nella messinscena dello spettacolo “C'era una volta... Nino Taranto”- di potere rappresentare con la mia interpretazione unita a uno straordinario video, un momento canoro e visivo capace di rendere merito a una “Riviera” baciata dagli Dei». L'uscita del video su Facebook , Youtube e tutti i digital store è previsto per il giorno 29 Ottobre. - (PRIMAPRESS)