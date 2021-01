Paolo Benvegnù in uscita dal 14 febbraio “Delle Inutili Premonizioni Vol.1”

(PRIMAPRESS) - Dal 14 febbraio sarà disponibile sullo store digitale di BLACKCANDY PRODUZIONI il nuovo progetto discografico in acustico di PAOLO BENVEGNÙ dal titolo “DELLE INUTILI PREMONIZIONI VOL.1”.

Registrato al GRS Recordings Studio di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Paolo Benvegnù, e in seguito mixato e masterizzato al White Sound di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Tommaso Bianchi, “DELLE INUTILI PREMONIZIONI VOL.1” è il nuovo lavoro discografico di PAOLO BENVEGNÙ. Registrato interamente dal vivo in un giorno d’inverno, questo progetto include dodici tracce in acustico intrise di riflessioni e ricordi agrodolci dell’autore.

Di seguito la tracklist di “Delle Inutili Premonizioni Vol. 1”: “In Dissolvenza”, “Io Ho Visto”, “Il Nemico”, “Il Sentimento Delle Cose”, “Andromeda Maria”, “Nelle Stelle”, “Nello Spazio Profondo”, “Cerchi Nell'acqua”, “Avanzate Ascoltate”, “La Schiena”, “Olovisione In Parte Terza”, “Sempiterni Sguardi E Primati”.



Il pre-order del disco è disponibile da ieri 13 gennaio.