Opera: il truffatore dantesco Gianni Schicchi va in scena all'Auditorium di Roma con la direzione di Isabella Ambrosini

(PRIMAPRESS) - ROMA - “O mio bambino caro, Mi piace è bello, bello; vo’ andare in Porta Rossa a comperar l’anello”, inizia così l’opera Gianni Schicchi, l’unica opera comica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano. E’ basato su un episodio del Canto XXX dell'Inferno di Dante e racconta di Schicchi de’ Cavalcanti nobile squattrinato e truffatore dell’inferno dantesco, disposto a tutto pur di riuscire a mettere le mani sull’eredità del congiunto defunto. La prima assoluta di quest’opera fu eseguita il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York. Il prossimo 29 novembre, sarà l’Auditorium Parco della Musica di Roma ad ospitare l’opera rossiniana con l’Orchestra Roma Sinfonica diretta da Isabella Ambrosini. La trama di questo libretto è ispirata dal ritmo incalzante di un balletto che passa da una selvaggia ad un girotondo grottesco, fino ad un tango per donne di malaffare dal sapore stravinskiano ma che a guardar bene ha tratti che richiamano musicalità da rock. - (PRIMAPRESS)