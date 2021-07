Oasi Serramarina, confermato il concerto di Mario Biondi il 7 agosto.

(PRIMAPRESS) - Negli ultimi giorni, con un nuovo aumento dei casi positivi al Covid e con la costante incertezza che comporta una situazione mutevole della socialità - derivata proprio dalla mutevolezza del virus – ci vediamo costretti a rivedere il nostro cartellone di eventi. Siamo di fronte a una nuova incertezza sulla permanenza delle zone bianche nel Paese e di conseguenza delle concrete possibilità di ripartenza delle attività sociali, in particolare quelle legate agli spettacoli e alla musica dal vivo. Gli operatori del settore della ristorazione, del turismo e dello spettacolo sono tra i più colpiti, ma devono rispondere alzando la soglia della prudenza, sia per responsabilità verso i cittadini interessati che nei confronti delle istituzioni impegnate nella gestione di questa difficile emergenza. Queste le ragioni che hanno indotto la Società Agricola Serramarina a ripensare la rassegna di spettacolo organizzata per il mesi di luglio e agosto 2021 nella tenuta di Bernalda. Tutti gli spettacoli previsti alla rassegna “” sono rimandati a data da destinarsi.Il concerto di Mario Biondi,, va considerato come elemento della concreta ripartenza e anche come simbolo della prospettiva di rilancio delle attività sociali di turismo e spettacolo. Sabato 7 agosto alle ore 21 il cantautore siciliano si esibirà come annunciato nello scorse settimane nel suggestivo scenario dell’a Bernalda (Matera). Una masseria fortificata risalente al secolo XI, la cui pregiata fattura ha meritato la Tutela della Soprintendenza per i Beni Culturali. Una location d’eccezione che guarda il mare Jonio tra Basilicata e Puglia, a trenta minuti dai Sassi di Matera. Nella sua unica tappa Lucana del tour “”, che oltre all’Italia raggiungerà varie città europee, Mario Biondi presenterà il suo ultimo lavoro discografico. Un album molto apprezzato da pubblico e critica, anticipato dal singolo “”, che vanta la collaborazione di artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Il Volo e Annalisa Minetti. Appassionato di musica soul, nel 1988 aprì i concerti del leggendarioe divenne noto al grande pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della Bbc1. Un successo folgorante che ha reso il crooner catanese uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale. La nuova programmazione di eventi dell’Abbazia San Salvatore – Oasi Serramarina verrà annunciata nei prossimi giorni, non appena sarà più chiara la situazione. www.oasiserramarina.it - (PRIMAPRESS)