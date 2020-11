Neroloz in anteprima il video del nuovo singolo “Sei La MIa Fortuna”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi 27 novembre disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Sei La MIa Fortuna”, nuovo brano inedito di Neroloz. “Sei La Mia Fortuna”, nuovo singolo di NEeroloz, descrive lo stato d'animo di chi guarda con speranza all'amore, al sole, alla natura, provando sensazioni ed emozioni difficili da verbalizzare, tanto meno da spegnere. Il brano, arricchito da sonorità elettroniche anni ’80-’90, vuole veicolare un messaggio di vicinanza e supporto rivolto a tutti quelli che si adoperano e agiscono per cambiare lo stato delle cose in questo difficile momento storico: sono loro la nostra fortuna. Spiega NeroloZ a proposito del nuovo brano: «Ho scelto questo brano per descrivere lo stato d’animo che ho provato durante il lock down cercando di esorcizzare la negatività del periodo vissuto ed ottenendo una maggiore consapevolezza sulla fortuna che abbiamo in quanto esseri viventi». Il videoclip ufficiale del brano, prodotto dalla e da NeroloZ, cerca di descrivere tramite immagini raccolte dal web il testo della canzone e cerca di porre l’accento sul forte contrasto tra le visioni “positive” e le visioni “negative” immaginando un punto di vista alternativo super partes, quasi alieno.



Quando hai iniziato il tuo percorso musicale?

«Da bambino sono sempre stato affascinato dai suoni che un giradischi o una radio o un musicista emetteva. Mi ricordo ancora il primo rullante che mi colpì fu quello di “Amore disperato” di Nada! Oltre la batteria ho sempre suonato il pianoforte e la chitarra , in casa ci sono stati sempre degli strumenti da suonare, i miei genitori sono stati i primi a trasmettermi la passione per la musica, ricordo mio padre che suonava il pianoforte e io rimanevo ad ascoltarlo molto affascinato, avrò avuto circa 5 o 6 anni.Crescendo ho approfondito gli studi fino a diplomarmi con lode in Percussioni classiche presso il conservatorio “S. Cecilia”di Roma.

Dal punto di vista creativo e produttivo ho iniziato il mio percorso artistico formando le prime band già all’epoca delle scuole elementari con i miei amici e i mie fratelli. Crescendo ho avuto tantissime band e creavamo brani originali, fino ad arrivare , a livello professionale, a fare i primi tour come batterista (cito alcuni nomi: Luca Barbarossa, Enrico Brignano, Tetes de Bois) , in studio come produttore e arrangiatore e come percussionista classico nelle orchestre sinfoniche. Ascolto musica dal giorno alla sera a 360° dal rock all’elettronica, dalla classica al jazz. In fondo penso che io abbia scelto questa strada per avere più consapevolezza della realtà che mi circonda e di me stesso. “Chiudete gli occhi per vedere meglio e buon viaggio nel paese delle cose che non si vedono” (Karlheinz Stockhausen) E’ una frase che mi colpisce sempre ogni volta che la leggo ,la musica è come un sogno che prende forma nella realtà.».



Di cosa parla "Sei la mia fortuna"?

«Descrive lo stato d'animo di chi guarda con speranza all'amore, al sole, alla natura, provando sensazioni ed emozioni difficili da verbalizzare, tanto meno da spegnere. E’ un messaggio di vicinanza e supporto rivolto a tutti quelli che si adoperano e agiscono per cambiare lo stato delle cose in questo difficile momento storico: sono loro la nostra fortuna.

Nel videoclip il brano, (prodotto dalla DRMSTUDIO e da me), cerca di descrivere tramite immagini raccolte dal web il testo della canzone e cerca di porre l’accento sul forte contrasto tra le visioni “positive” e le visioni “negative” immaginando un punto di vista alternativo super partes, quasi alieno. Dal punto di vista musicale il brano evoca sonorità elettroniche anni ’80-’90 a cui sono molto legato.».



Cosa significa, per te, avere fortuna?

«Il concetto della Fortuna a mio avviso è molto relativo. Nel periodo attuale ognuno di noi ha vissuto e sta vivendo emozioni ed esperienze personali ,di parenti,amici o colleghi che sono stati colpiti da questo maledetto virus.La fortuna è essere sopravvissuti e avere ancora accanto i propri cari! In un’ epoca “normale” avrei risposto: “vincere alla lotteria”. Mi ritengo molto fortunato ad avere due figli e una moglie stupendi e la musica che mi accompagna durante tutto il giorno.».



Come hai vissuto la musica in questo periodo di emergenza sanitaria?



«Creando e producendo molto , anche se lo faccio a livello professionale. In particolar modo questo periodo ti porta inevitabilmente a fare un lavoro di introspezione e a riflettere molto sulla realtà che ci circonda.Ho scelto questo brano per descrivere lo stato d’animo che ho provato durante il lock down cercando di esorcizzare la negatività del periodo vissuto ed ottenendo una maggiore consapevolezza sulla fortuna che abbiamo in quanto esseri viventi.».



Quali saranno i tuoi prossimi impegni, pandemia permettendo?



«“Sei la mia fortuna” è un singolo estratto dall’album a cui sto lavorando e che spero di finire dopo la primavera prossima del 2021. Stiamo lavorando insieme a Marco Stanzani e la Red&Blue alla promozione del singolo. E spero per l’estate prossima 2021 di tornare sui palchi e suonare la mia musica!». - (PRIMAPRESS)