Musica: "Yemaya" il nuovo singolo della cantautrice cubana Ylian Canizares è un omaggio agli Oceani

(PRIMAPRESS) - ROMA - In coincidenza con la Giornata mondiale degli Oceani che si celebra l’8 Giugno, la musicista cubana Ylian Canizares rende omaggio ai “polmoni blu” del mondo con il singolo Yemaya. “Yemayà" è la Dea del mare nella cultura Yoruba, originaria dell'Africa Occidentale che nelle sonorità dell’autrice si mescolano con lo spirito futurista cubano tra virtuosismo classico e passione per il jazz contaminato dalla sua esperienza di vita all’Havana. Canizares ha condiviso il palco con leggende del jazz come Chucho Valdés e Omar Sosa e si è esibita in numerose sale da concerto e conservatori del mondo. L’opera di quest’artista riflette una prospettiva femminile della musica afrocubana, e in questa interpretazione Yilian assorbe la forza, i ritmi del mare e il calore accogliente di Madre Terra. - (PRIMAPRESS)