Musica: un memorial concert a Roma ricorda Alberto Sordi e Monica Vitti con le colonne sonore dei film

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà giovedì 6 ottobre all'Auditorium Concilazione di Roma il concerto-evento “Alberto Sordi e Monica Vitti Memorial Concert” diretto dal Maestro Gerardo Di Lella ed eseguito dalla sua “Gerardo Di Lella Grand Orchestra”. L’iniziativa è realizzata da Diaphonia Music SRLS, con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele e con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Settantadue professori d’orchestra, ventidue brani, oltre cento minuti di esibizione per celebrare due straordinari protagonisti del nostro cinema: Alberto Sordi e Monica Vitti, artisti che ebbero un lungo e fortunato sodalizio artistico rimasto nella storia dello spettacolo.

Dalle musiche tratte da “Amore Mio Aiutami” e da “Il Tassinaro”: il repertorio proposto prevede le partiture dei film di queste due icone della settima arte, ovvero le pagine più belle scritte da grandi musicisti, come Piero Piccioni (torinese, ma romano di adozione, di cui è appena ricorso il centennale della nascita); Armando Trovajoli; Nicola Piovani e Riz Ortolani, a cui si aggiungono due brani composti dallo stesso Sordi. Verrà eseguita anche “Polvere di stelle”, che rappresenta forse il connubio per eccellenza dei due artisti “romani”. - (PRIMAPRESS)