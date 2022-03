Musica: ritornano alla Chiesa Luterana di Napoli i Concerti di Primavera

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Domenica 6 marzo prende il via la XXII edizione dei Concerti di Primavera della Chiesa Evangelica Luterana di Napoli ma ospitata quest'anno nella Chiesa Anglicana di via San Pasquale.

I Concerti di primavera proseguono nel solco che era stato tracciato dall'indimenticata direttrice artistica Luciana Renzetti. Ad aprire la rassegna sarà il Trio composto dai fratelli David e Diego Romano e dal pianista Massimo Spada con un programma tutto dedicato alla musica da camera di Johannes Brahms.

Mercoledì 9 marzo toccherà al pianista salernitano Angelo Villari che presenterà musiche di Baldassarre Galluppi, Ottorino Respighi, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven.

Il 16 marzo i due talenti musicali friulani, il violinista Christian Sebastianutto e il pianista Daniele Bonini suoneranno musiche di Ludwig Beethoven e Johannes Brahms.

Mercoledì 30 marzo chiudono gli appuntamenti musicali la giovane Christiana Coppola (violoncello), e i pianisti Alessandra Aina e Mario Coppola (pianoforte) con un programma dedicato a Johannes Brahms e a César Frank.

Il 23 marzo, inoltre, è prevista la finale della XXIII edizione del Concorso letterario “Una piazza, un racconto”, anche questo ideato ben ventitre anni fa da Luciana Renzetti. Nel corso della serata l’attore Corrado Oddi leggerà brani dai racconti vincitori intervallato da stacchi musicali scelti ed eseguiti da Gabriele Pezone. Anche

quest’anno i testi, storie di montagna, dei tredici finalisti sono raccolti in un’antologia intitolata “Una piazza, un racconto”, edita da Iuppiter Edizioni.

Infine, in aprile (data da comunicare), in una serata speciale, probabilmente nell’auditorium del Conservatorio di S. Pietro a Majella, verrà rappresentato “Rosso Verticale” con musica composta da Monica Scibelli, vincitrice della XX edizione del Concorso di Composizione tenutosi nel 2019, ispirata ed un racconto di Linda Di Giacomo vincitrice della XV edizione -2013 – del Concorso “Una piazza, un racconto”. Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra giovanile della Diocesi dei

Masi diretta dal M° Massimiliano De Foglio mentre il testo sarà letto dall’attore Corrado Oddi.

Per ulteriori informazioni www.celna.it