Musica pop: il singolo "Freud" di CRI. arriva da oggi in distribuzione radiofonica e piattaforme digitali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali, oggi 13 novembre, il nuovo singolo “Freud” del giovanissimo cantautore romano Cristiano De Vitis, in arte CRI. (con il punto finale). Il giovane songwriter si è fatto notare con alcuni brani pop dal taglio internazionale, accompagnati da una serie di video (scritti e diretti dallo stesso CRI.) che trasferiscono sul piano visuale la sua originale proposta artistica. Tre di queste canzoni sono state inserite nella colonna sonora della web-serie “Skam Italia”, attualmente disponibile su Netflix. Nel 2020 CRI. ha partecipato a X Factor. Dopo una brillante audition con il brano “Shhh”, premiata dai giudici con quattro sì, la sua avventura si è fermata ai Bootcamp, esperienza che ha raccontato nella delicata instant-song “The Little Game of the Musical Chairs”. “Aver avuto l’opportunità di esibirmi davanti a professionisti, e in un periodo in cui tutti gli artisti sono stati costretti a rinunciare al contatto col pubblico - ha detto Cristiano - è stata un’occasione di grande impatto emotivo. Un’emozione amplificata dal “si” ricevuto dai quattro giudici per il mio inedito “Shhh”. - (PRIMAPRESS)