Musica: nei prati e le valli delle Dolomiti di Brenta, la viola di Danilo Rossi si mescola con le sonorità Gipsy

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Venerdì 10 settembre la musica si spande sui prati attorno Malga Movlina è tra le valli delle Dolomiti di Brenta. Ai Suoni delle Dolomiti di Danilo Rossi, prima viola del Teatro Alla Scala, si unisce l’ensemble di strumentisti rom “New Gipsy Project” per riallacciare un dialogo nel solco tracciato da alcuni grandi compositori del secondo Ottocento e del Novecento che si ispirarono alla musica folkloristica e alla tradizionale gitana. È un incontro raro quello che andrà in scena, venerdì 10 settembre (ore 12 e in caso di maltempo alle ore 17.30 al Paladolomiti di Pinzolo), a Malga Movlina in uno degli angoli più verdi delle Dolomiti di Brenta. Lo propone I Suoni delle Dolomiti e vede protagonisti da un lato un grande musicista classico come Danilo Rossi – prima viola del Teatro alla Scala di Milano e con esibizioni nei più importanti teatri e sale da concerto del mondo –, e dall'altro un ensemble di strumentisti rom “ New Gipsy Project ”. Un dialogo che si inserisce nel solco tracciato da grandi compositori del secondo Ottocento e del Novecento senza tralasciare una buona dose di curiosità che porta verso nuove mete tutte da scoprire. - (PRIMAPRESS)