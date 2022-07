Musica: Mimmo Locasciulli ospite a Italia con voi di Rai Italia festeggia i 40 anni del brano “Intorno a trent’anni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Festeggia i suoi primi 40 anni uno dei brani storici del cantautore Mimmo Locasciulli: "Intorno a trent'anni". "È stato un brano generazionale ed oggi mi sembrava giusto una riedizione" ha detto oggi Locasciulli ospite a "Italia con voi" il programma di Rai Italia rivedibile su RaiPlay è diffuso all'estero. Di Locasciulli è nota l'amicizia con Francesco De Gregori per cui ha realizzato l'introduzione a pianoforte del brano "La donna cannone". Locasciulli ha confessato che i suoi tour concerto sono rimandati per la maggior parte nel 2023: "Perché quest'anno devo impegnarmi sulla mia produzione da viticoltore". Il saluto di Locasciulli in studio con il brano "Buoni propositi" in un divertissement con il maestro Stefano Palatresi. I buoni propositi che sono anche quelli per il nuovo palinsesto del programma "Italia con voi" che torna a settembre.

