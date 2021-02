La Boheme di Giacomo Puccini in una rivisitazione streaming all’Auditorium di Matera per la regia di Katia Ricciarelli

(PRIMAPRESS) - MATERA - Per gli appassionati di musica lirica, domani 12 febbraio, andrà in scena, dall'Auditorium G.Gervasio di Matera, via streaming, La Boheme, il capolavoro di Giacomo Puccini, eseguito da quattro giovani artisti, Mimì, Rodolfo, Musetta e Marcello, accompagnati dallo stesso Giacomo Puccini (alias Giovanni Marsico, al pianoforte), guidati dalla fervente narrazione di Elvira Bonturi, moglie del compositore (alias Maria Grazia Zingariello), in una rilettura che certamente coinvolgerà il pubblico. La produzione è guidata ai professionisti di fama internazionale, la direzione musicale è del M° Francesco Zingariello, mentre la regia è affidata a Katia Ricciarelli..

L'opera è stata rivista attraverso la scrittura di un copione nato appositamente per l’occasione capace di unire prosa e musica in un unico e straordinario connubio artistico che permette al pubblico di immergersi completamente nel tessuto narrativo dell'opera, in un periodo storico in cui l'emergenza Covid 19 ha bloccato drasticamente le programmazioni tradizionali, dedicato alla distribuzione nei teatri più piccoli e nei circuiti dove, solitamente, è difficile poter ascoltare i grandi capolavori della lirica.

www.Facebook.con/lacameradellearti - (PRIMAPRESS)