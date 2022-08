Musica: il Piccolo Festival Delle Dieci Notti ospita i Traindeville con nun omaggio ad Abraham Yehoshua

Ph. Alberto Marchetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino al 30 settembre il Bibliobar, la biblioteca all'aperto del Lungotevere Castello a Roma ospita il Piccolo Festival Delle Dieci Notti e venerdì 26 agosto alle 21 sul palco capitolino salirianno il trio Traindeville che presenta: “Viaggio in musica alla fine del millennio” - omaggio al drammaturgo israeliano Abraham Yehoshua con Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone), Paolo Camerini (basso, voce) e Claudio Scimia (chitarra, violino).

"Yehoshua mostra come l'immaginazione più della memoria sappia ricostruire le storie dell'anima umana, suggerendo che da elementi tanto fragili come l'amore e la speranza potrebbe sorgere un futuro difficile ma vivibile" come descrive lo storico Antony Grafton. I Traindeville, presentano al pubblico del Festival il proprio personalissimo omaggio allo scrittore israeliano Abraham B.Yehoshua, recentemente scomparso: un autore amatissimo in Italia e nel mondo, che assieme ad Amos Oz e David Grossman si impegnato per la pace in Medio Oriente e ha affascinato schiere di lettori con il suo stile e le sue sperimentazioni sulla forma narrativa.

Il Piccolo Festival Delle Dieci Notti si svolge nell’ambito del progetto “Letture d’Estate lungo il Fiume”, ideato e promosso dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura in convenzione con Municipio I Roma Centro. - (PRIMAPRESS)