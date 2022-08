Musica: il pianista Daniil Trifonov osannato dal Times sarà sul palco di Villa Rufolo a Ravello

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - Sarà Daniil Trifonov, uno dei più brillanti pianisti attualmente presenti sulla scena internazionale, a salire sul palco della Città della Musica di Ravello per l'appuntamento di chiusura del festival campano a Villa Rufolo.La carriera del trentunenne artista russo, definito dal Times “il pianista più sorprendente della nostra epoca", è contrassegnata da una crescita professionale e artistica inarrestabile che lo ha già visto protagonista sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo. Artist of the Year nel 2016, Vincitore del Grammy Award e del premio Artist of the Year del Musical’s America 2019, Trifonov ha compiuto una spettacolare ascesa nel mondo del concertismo non solo come solista, ma anche come musicista da camera e compositore. - (PRIMAPRESS)