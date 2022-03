Musica: il grande ritorno live dei Rolling Stones per celebrare il loro 60º compleanno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il grande ritorno live dei Rolling Stones in Europa. La band di Mick Jagger & CO. ha annunciato che per festeggiare il loro 60esimo anno in musica si esibiranno in 14 concerti negli stadi di ben 10 paesi europei con il loro tour nuovo di zecca intitolato Sixty. Il 21 giugno saranno allo Stadio San Siro di Milano, unica tappa italiana. E per l’occasione arriva anche una nuova versione della iconica lingua della band realizzata appositamente per questo tour da Mark Norton. I live del tour, prodotto da Concerts West/AEG Presents, inizieranno il primo giugno dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, e proseguiranno poi a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma. - (PRIMAPRESS)