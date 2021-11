Musica: il duo chitarristico Mercatali in concerto alla Chiesa Luterana di Napoli tra pagine di Reinhardt e Gillespie

(PRIMAPRESS) - NAPOLI – Mercoledì 24 novembre alle ore 20,30 alla Chiesa Anglicana di Napoli (via San Pasquale a Chiaia, 15), il ritorno in recital per le due chitarre dei giovani talenti delle sei corde ai “Concerti d’Autunno” della Comunità Evangelica Luterana di Napoli: il duo Mercatali formato da Gianmarco Ciampa e Francesco Scelzo, si si esibiranno in un programma tra musica sudamericana, pagine di jazz da Django Reinhardt a Dizzy Gillespie, assieme ai classici per lo strumento della scuola spagnola di Albeniz, De Falla e Granados.

