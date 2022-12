Musica generazione Z: da Sanremo Giovani al pop elettronico di Victor Sane fino al ‘No Name Radio’

(PRIMAPRESS) - ROMA - La serata di ieri di Sanremo Giovani è stata un successo con un boom di ascolti su Rai1 totalizzando uno share del 16,3%. È il segnale che anche la “vecchia Tv” se parla la stessa lingua dei giovani funziona. Su questa scia in casa Rai parte oggi 18 dicembre, ‘No Name Radio’, nuovo canale dedicato ad un target di giovani e giovanissimi, tra i 15 e i 24 anni che il direttore della radiofonia Roberto Sergio vede come un percorso strategico per non perdere il contatto con gli ascoltatori in ‘future’ della radio. La questione è nell’abilità di fare scouting come ha dimostrato Amadeus con il suo Sanremo Giovani.

Muoversi nell’ambiente musicale giovanile mostra l'effervescenza di una generazione che ha molto da raccontare un po’ come è accaduto con ì Maneskin.

Proprio in fortuita concomitanza di Sanremo Giovani è uscito il singolo di esordio di Victor Sane (nome d’arte appena acquisito del giovane artista romano Cri), con il titolo ‘Chiamami…’. Un pezzo pop ricercato che unisce l’appeal dell’elettronica con accenni che pescano nella canzone d’autore con una scrittura brillante, originale e appassionata di Victor Sane che, per l’occasione, si avvale dell’ottima produzione di Valerio Amati (in arte Thuke), altro giovane della scena romana da tenere sotto osservazione.

“Chiamami… è per me come una lettera di presentazione in cui spiego chi sono e di cosa voglio parlare - racconta il giovane autore romano che ha scelto Milano per la sua nuova dimensione artistica - Ho scritto questa canzone in viaggio di maturità a Barcellona nel 2021. In realtà è nata come una pagina di diario, quasi una filastrocca che ha preso poi piano piano la forma di una canzone. Mentre la scrivevo, in maniera piuttosto impulsiva, ho chiarito a me stesso la voglia di andare via da Roma e ricominciare da qualche altra parte. Sono sempre stato un grande fan dei nuovi inizi”.

‘Chiamami… ‘ il singolo di Victor Sane, è in uscita su tutte le piattaforme. - (PRIMAPRESS)