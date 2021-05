Musica, "Cordemar" di Franca Masu è il sensuale canto di una sirena nel mare dei ricordi e delle emozioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - In “Cordemar” il nuovo album di Franca Masu (in distribuzione su tutte le piattaforme digitali) sono raccolti cinque brani originali e cinque della grande tradizione musicale occidentale - tutti cantati in catalano - in cui questa straordinaria interprete, dalla voce viscerale appassionata e appassionante, si avvale degli arrangiamenti raffinati e contemporanei curati dal chitarrista Luca Falomi insieme al contrabbassista Salvatore Maltana e alla pianista Sade Mangiaracina. A questo lavoro di straordinaria poetica si aggiunge l’intensa presentazione di un altro grande artista: Paolo Fresu, offrendo un caleidoscopio di suoni e di emozioni, di generi e di arrangiamenti, di armonie e di melodie. Cordemar parla di emozioni profonde e ricordi riaffiorati dal tempo, riportati indietro dalla risacca del mare. Sembra vederla questa immagine che si scioglie nel racconto di Paolo Fresu: “Franca Masu è una sirena che offre un canto di ringraziamento alla sua terra e al suo mare. La si può intravvedere nella bonaccia, tra Capo Caccia e le Baleari, intenta a declamare melodie che sanno di storie femminili tracciate in una onda lunga che porta fino agli oceani lambendo i confini del mondo latino. Il suo è un canto atavico. Nobile retaggio di ninne nanne e serenate. Canto intenso e melanconico dalla grana spessa come il mito delle dee madri e delle janas. E’ nel medesimo tempo “un vento di primavera che entra dalle finestre e perdona un altro inverno accarezzando l’estate” e un cuore di mare fatto di lacrime e preghiere. Di suoni antichi e nuovi, di partenze e di ritorni al Sud e a un’isola, la Sardegna, che non appartiene a nessuna geografia. Cordemar è una invocazione e un voto. Uno splendido e rarefatto ritratto al femminile che solo una sirena può dipingere." https://www.youtube.com/watch?v=S00tunqt43E - (PRIMAPRESS)