Marco Parente, uscito il nuovo album “Life”

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato CD negli store "Life", il nuovo album di Marco Parente. A distanza di sette anni dalla pubblicazione del precedente lavoro discografico dal titolo "Suite Love", Marco Parente torna con un nuovo album: "Life", come "vita".

Quella delle persone che vivono e vanno avanti tutti i giorni, nonostante il sentore di assurdo e irrisolto che ronza nelle loro orecchie, quelle che sono abituate a tutto pur di esperire ogni cosa, dal dolore al piacere, dalle montagne russe dei sentimenti alla ruota del destino quotidiano. Ci si abitua a tutto questo e tanto altro, pur di non mollare e restare sulla giostra. Il nuovo progetto discografico full lenght di Marco Parente , attraverso i dieci brani che lo compongono, parla di questo. Spiega l'autore a proposito del nuovo album : «L'unica finalità di questo disco è se stesso! Le dieci canzoni che lo compongono sono come oggetti galleggianti e, anche se ne conosco e ne ho curato ogni singola molecola, non saprei raccontarne più la provenienza. Quindi solo che stanno a galla nonostante le forti correnti, il sole a picco, le navi alla deriva e le acrobazie dei delfini. Loro galleggiano, con una certa consapevolezza. Tutto qui». Di seguito la tracklist di "Life": "Nella giungla", "Vita", "Lo spazio tra i personaggi", "Ok panico!", "Avventura molecolare", "In mezzo al buio", "Ma quand'è che si ricomincia da capo? "," Il gusto della via "," Mai solo "," Bar 90 ".