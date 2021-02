Manupuma da venerdì in uscita il primo singolo “Pearls”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da venerdì 26 febbraio sarà su tutte le piattaforme digitali “Pearls”, il nuovo singolo di Manupuma. Pearls è il primo brano in uscita dell’EP Perle da cui ha preso il titolo, nella versione italiana del termine. Pearls è una cover di Sade, un’artista che amo da sempre e incondizionatamente. Ho riascoltato questo pezzo dopo tantissimo tempo e in una situazione così unica e rara come quella del confinamento, la potenza e luce di questa preghiera di amore universale mi hanno folgorata. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho consumato questo pezzo di ascolti, fino a decidere di farne una versione mia. Ho cercato una chiave per poter entrare nel pezzo; mi ha guidato l’urgenza delle parole, l’urlo di dolore dolcissimo nella sua voce, i violini, i respiri. La voce di Sade è stata la mia guida nella ricerca, un momento per riflettere sul nostro lato umano, spirituale, che si è perso e chiede, a gran voce, nel silenzio, di essere ritrovato. Pearls ha creato una connessione profonda tra me e i musicisti Gianluca Mancini e Michele Ranauro con cui ho lavorato a distanza. In attesa dell'uscita del mio EP, spero che questa canzone vi faccia ritrovare, attraverso la musica, un po’ di anima, così com’è successo a noi». - (PRIMAPRESS)