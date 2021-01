Magda, la dea dei "Tifosi Napoletani", in corsa per il titolo di giornalista conduttrice più bella d'Italia

Magda Mancuso

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' in piena corsa per il titolo nella seconda edizione del concorso che premia la giornalista-conduttrice radio/tv più bella d'Italia. Magda Mancuso, presentatrice partenopea doc, continua a raccogliere ampi consensi dal popolo del web. Ogni giovedì Magda è impegnata, con Gennaro Montuori, nel format televisivo "Tifosi Napoletani". Proveniente da una famiglia di musicisti, fin da giovanissima, da autodidatta, si avvicina al mondo del canto, entrando a far parte di un gruppo di sole donne, le “Bagdad Cafè Trio”, con il quale condivide per alcuni anni vari palcoscenici. Successivamente si dedica alla presentazione di eventi e alla conduzione di trasmissioni televisive in Campania e, nel periodo estivo, in Calabria e in Sicilia. È stata ospite del salotto di Raidue, “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo, nel quale si è raccontata a tutto tondo e, sempre sulla stessa rete, opinionista nella giuria popolare della trasmissione “Realiti”, condotta da Enrico Lucci e Asia Argento. Per lei anche un ruolo da inviata nelle feste mondane e a sfondo sociale e culturale per la sua TV Web, “Magda Events”, nella quale racconta il mondo della notte. Forte anche il suo impegno sul sociale, con l'evento “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, a sostegno delle vittime di depressione, giunto alla sua terza edizione. - (PRIMAPRESS)