Maestro Pellegrini disponibile da oggi in formato fisico negli stores “Fragile”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi 30 ottobre è disponibile in formato fisico negli stores “Fragile” (Blackcandy Produzioni), primo progetto discografico full lenght della carriera solista di Maestro Pellegrini. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 novembre. La produzione artistica dell’album è stata curata dall’autore stesso e da Andrea Pachetti. Anticipato nei mesi scorsi dai volumi 1 e 2 che lo compongono, “Fragile” è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in piccoli, fragili pezzi di vita che diventano canzoni. Attraverso le nove tracce incluse nell’album, Maestro Pellegrini si denuda senza riserve, offrendo all’ascoltatore un variegato scenario di vita vissuta tra musica, tenerezza e inquietudine. Le tracce sono state registrate presso gli studi di 360 Music Factory di Livorno, e hanno visto la partecipazione di undici musicisti. Il mastering è stato curato da Andrea De Bernardis. Tre brani dell’album - “Cent’anni”, “Semplice” e “Francesco” - vedono rispettivamente il featuring di Appino (Zen Circus) & Giorgio Canali, di Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e di Motta, amici e colleghi di Maestro Pellegrini. Spiega l’autore a proposito del nuovo album: «L’idea alla base di questo disco è quella di mettermi a nudo raccontando la mia vita attraverso i testi delle canzoni, credo che cantare debba essere una necessità e per me lo è diventata dopo un periodo particolare della mia vita in cui la musica non bastava più. Ho sempre scritto parole e un paio d’anni fa ho deciso di cominciare a fare sul serio, credo che raccontare se stessi agli altri sia un mezzo potente di autoanalisi e riflessione che a me è servito per crescere e capirmi meglio, ne ho avuto bisogno, ne ho avuto l’opportunità». Di seguito la tracklist di “Fragile”: “Siamo noi”, “A volte ti capisco”, “Inattaccabile”, “Francesco”, “Cent'anni”, “Semplice”, “Boxe”, “Ci dovranno legare”, “Smettere”. - (PRIMAPRESS)