Lo show di Biagio Izzo approda al Teatro Troisi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuovo esilarante appuntamento al Teatro Troisi, dove, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, arriverà un beniamino del pubblico teatrale e televisivo come Biagio Izzo in scena con il suo “Show”. Uno spettacolo tutto nuovo che nella sala di via Leopardi a Fuorigrotta, portata avanti con passione dal patron Pino Oliva, proporrà il meglio di un artista capace di spaziare sulle ali della comicità dal cabaret alla commedia comica e sociale. In programma come quarto e ultimo appuntamento del fortunato abbonamento “Quadrifoglio” lo “Show” vedrà Biagio Izzo dialogare a tu per tu con il pubblico napoletano e proporre uno dopo l'altro alcuni dei suoi personaggi più irresistibili insieme a degli squarci di teatro più che mai attuali che non potranno fare a meno di suscitare incontenibili risate. Un lavoro scoppiettante ispirato al nostro presente e ai tic della vita di oggi, in pieno stile Izzo che già si avvia al sold out per le tre sere con ancora pochissimi posti disponibili. Per informazioni 081 62 99 08- 330 46 75 54 Orario spettacoli, venerdì ore 21; sabato ore 21 e domenica ore 18. - (PRIMAPRESS)