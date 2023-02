La Rai potrebbe perdere il Festival di Sanremo nel 2024

(PRIMAPRESS) - Una cordata di imprese ha protocollato in mattinata al Comune di Sanremo una proposta di gestione futura del Festival e del relativo marchio. A confermare l’esistenza dell’istanza è stato l’assessore Angelo Faraldi in conferenza stampa che, nel contempo, ha chiarito di non conoscere il contenuto della proposta e di non aver avuto il tempo di valutarla. La Rai, secondo l’attuale Convenzione che scade il 31 dicembre 2023, potrebbe perdere la gestione e organizzazione della prestigiosa manifestazione giunta alla 73 edizione qualora il Comune, nel rispetto delle norme, dovesse emanare un bando a cui tutti potrebbero partecipare. - (PRIMAPRESS)