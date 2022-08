La lunga notte degli MTV Awards. A Tailor Swift il miglior video dell’anno. I Maneskin vincono il “Best Alternative”

(PRIMAPRESS) - USA - Nell’edizione 2022 degli Mtv Vma e a vincere il premio per il Video of the year, è stata Taylor Swift (che ha ottenuto altri riconoscimenti durante la serata). Per l'artista si è trattato di un lavoro di ri-registrazione dei suoi album, dopo lo scontro con Scooter Braun per i diritti su alcuni brani. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) ha fatto incetta di premi durante la diretta in cui ha annunciato anche l'uscita del suo prossimo disco per il 21 ottobre 2022. Tra i vincitori anche i

Maneskin nella categoria Best Alternative ma non sono riusciti nel bis con “Best New Artist” (battuti da Dove Cameron). Nel corso della serata si sono esibiti con il loro ultimo singolo, Supermodel, con Damiano a petto nudo e un paio di pantaloni che mostravano il lato B. - (PRIMAPRESS)