Lirica: si apre il sipario sulla prima verdiana del Macbeth al Teatro la Scala di Milano

Sul palco del Teatro alla Scala a Milano, per la prima del Macbeth, questa sera ci saranno le grandi stelle della lirica. Il protagonista, Luca Salsi, è il maggiore degli interpreti del repertorio verdiano. Ha già conquistato il pubblico scaligero in Ernani e tornerà alla Scala in stagione come Renato in Un ballo in maschera. Di Parma, classe 1975, è soprannominato "super baritono" da quando ha sostituito Placido Domingo in una recita pomeridiana dell'Ernani al Metropolitan di New York a un quarto d'ora dall'inizio. La sera stessa ha recitato, come da programma, nella Lucia di Lammermoor. Anna Netrebko, russa, è la più celebre soprano del nostro tempo. Per lei questo Macbeth è "davvero particolare: effetti visivi, cambi di scena e addirittura il ballo". Sarà una Lady Macbeth inquietante. "Abbiamo lavorato sulla continua ricerca timbrica anche per piegare la sua bellezza vocale agli aspetti persino sgradevoli e omicidi della Lady", spiega Riccardo Chailly. Il tenore Francesco Meli, genovese, è Macduff. All'ottavo personaggio verdiano alla Scala, nel 2005 ha aperto a soli 25 anni la stagione del teatro

Carlo Felice di Genova nel Don Giovanni di Livermore. Infine Ildar Abdrazakov, nel ruolo di Banco, dotato di una tecnica vocale e di grandi qualità sceniche.

Tutti i personaggi in scena avranno la mascherina, anche se, come tiene a precisare il regista Davide Livermore, nessuno se ne accorgerà "perché il teatro è fatto di trucchi".