L’incanto del mare e del suo pubblico nel “viaggio” musicale di Franca Masu all’Auditorium del Parco della Musica di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quello che ieri sera l’artista sarda, Franca Masu ha regalato al suo pubblico nel concerto dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma, è stato un autentico viaggio e non solo nelle radici della sua alghero dagli influssi catalani ma lungo le sponde del Mediterraneo quello raccontato da Joan Manuel Serrat e reinterpretato da Masu in un’abile gioco di estensioni vocali che hanno affascinato nella splendida esecuzione di Cordemar ed "Alfonsina y el mar" trasportando gli spettatori fino in Argentina dove il suo jazz si mescola a sonorità tanghere e alla malinconia del fado portoghese per tornare a cantare il suo mare con Al Cantar. La voce di Franca Masu incanta al pari della sua capacità di impadronirsi del palco. E lì sul palco, come nel suo ultimo album Cordemar, la cantante algherese ha riunito grandi musicisti: dalla pianista Sade Mangiracina al contrabbasso Salvatore Maltana, dal batterista Massimo Russino, alla chitarra di Luca Falomi. - (PRIMAPRESS)