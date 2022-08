L’Ensemble Mare Nostrum apre il Festival Barocco Alessandro Stradella a Caprarola

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Si aprirà Mercoledì 31 agosto il Festival Barocco Alessandro Stradella con il concerto Moro per Amore che si terrà nel Palazzo Farnese di Caprarola. Si tratta dell'ultima opera scritta dall'autore bolognese che verrà eseguita dall'Ensamble Mare Nostrum con il soprano Silvia Frigato, Danilo Pastore, Margarita Slepakova, Eleonora Filipponi, Matteo Straffi, Federico Fiorito, Masashi Tomosugi e Andrea De Carlo. Il festival, in programma fino al 31 settembre prossimo, si svolgerà in diverse location da Viterbo a Ronciglione, da Nepi a Montefiascone. festivalstradella.org - (PRIMAPRESS)