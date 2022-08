L’Alba delle Dolomiti in Val di Fassa con l’attore Marco Paolini e la chitarra di Marco Ziliotto

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Gli appuntamenti all'alba sulle vette dolomitiche diventato uno degli eventi più apprezzati dal Trentino, il prossimo 29 agosto (6.30) nel Gruppo del Catinaccio in val di Fassa, ospiterà Marco Paolini. "L’attore, accompagnato alla chitarra da Alberto Ziliotto, proporrà sul balcone naturale di Prà Martin sopra il Ciampedìe il progetto speciale per ricordare lo scrittore Luigi Meneghello. Il 31 agosto il canto a cappella di Accent ai piedi delle Pale di San Martino e il 2 settembre l’Ensemble Zefiro al Pian del Nardis nelle Dolomiti di Brenta. È la magia di uno dei momenti più speciali de I Suoni, l'Alba delle Dolomiti. Niente retorica, niente superfluo, solo un momento di verità. Sono questi gli ingredienti del progetto speciale per l’Alba delle Dolomiti che l’attore Marco Paolini ha scelto di dedicare al pubblico sulla terrazza naturale di Prà Martin lunedì 29 agosto ad ore 6.30, in caso di maltempo si recupera ad ore 17.30 al Teatro Navalge di Moena), un punto panoramico che guarda sulle cime del Catinaccio “così vicine che pare poterle quasi toccare”. Accompagnato alla chitarra da Alberto Ziliotto, la voce di Paolini ricorderà lo scrittore Luigi Meneghello. - (PRIMAPRESS)