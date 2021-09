L'addio di Phil Collins alla batteria. Le condizioni di salute del musicista lo costringono a lasciare le bacchette

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il musicista britannico Phil Collins, l'autore della splendida "Another Day in Paradise" e di decine di altri successi, non potrà più suonare la batteria, a causa di seri problemi di salute. L'artista 70enne, ha ammesso di non riuscire più nemmeno a tenere in mano le bacchette con cui suonare, perché le sue condizioni stanno peggiorando tanto da costringerlo anche a stare seduto mentre canta nei concerti dal vivo.

Intervistato dalla Bbc, l'ex batterista dei Genesis si è detto "frustrato" da quanto gli sta accadendo. Collins ha subito un intervento chirurgico alla schiena nel 2009 e un altro nel 2015, che ha avuto conseguenze sui suoi nervi; l'artista, inoltre, soffre anche di diabete. Nell'intervista rilasciata in occasione del tour reunion dei Genesis, Collins ha riferito che a suonare la batteria al suo posto sarà il figlio Nic. "Mi piacerebbe suonare con lui sul palco", ha dichiarato, "ma riesco a mala pena a tenere una bacchetta in mano". - (PRIMAPRESS)