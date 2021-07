Jazz: le Saex Stories del Saxophobia Quartet di Berni tra erotismo e copertine soft-core

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con un gioco di dittongo nel titolo Saex Stories, l’appuntamento di sabato 17 luglio 2021 (21,30), del Saxophobia Quartet prende spunto dal film A qualcuno piace caldo per un viaggio in quel jazz caldo e morbido che a Marilyn Monroe aveva fatto dire: “Io ho questa cosa dei saxofonisti, specialmente dei sax tenori... non so perché ma loro mi fanno rabbrividire. Tutto quello che devono fare è suonare le prime otto battute di Come to me, my melancholy baby e mi viene la pelle d'oca, e vado da loro…”.

Attilio Berni ai sassofoni, Alessandro Crispolti al pianoforte, Alfredo Romeo alla batteria e Christian Antinozzi al contrabbasso, si concedono una performance dal forte erotismo musicale riprendendo le sonorità soft-core degli LP di Fausto Papetti, Gil ventura e Johnny Sax. L’atmosfera nel giardino del Museo del Sassofono a Maccarese (Roma), contribuisce a suscitare quel tempo sospeso delle lunghe estati tra musica, spiaggia ed amori.

La serata del Saxophobia Quartet sarà anche l’occasione per presentare anche il CD Live at Museum, un progetto live per quartetto jazz in cui il saxofonista Attilio Berni, accompagnato dalla stessa formazione, interpreta una selezione di brani tratti dal repertorio di standard jazz degli anni d’oro del jazz suonando alcuni degli strumenti più rari e inusuali del Museo del Saxofono. L'album, prodotto e distribuito da Highlights di Francesco Comunale, è ora disponibile in formato CD versione Deluxe e anche nella versione digitale sul digital store. - (PRIMAPRESS)