Il ritorno dei Deshema con il singolo “Lasciami andare” da oggi sugli store online

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo due anni di silenzio ma di ricerca i Deschema tornano con un singolo già disponibile su tutti gli store online. “Lasciami andare” è il nuovo lavoro con il quale il gruppo torna sulla scena musicale. Per la band composta da Gianluca Polvere (Voce, Synth), Nicola Facco (Chitarra), Giulio Cappelli (Chitarra), Emilio Goracci (Basso) e Lorenzo Fabbri (Batteria), parte così un nuovo viaggio pieno di musica, emozioni, cose da dire. “Quante volte avete sognato di trasferirvi in un’altra città o addirittura in un altro paese? – commentano i componenti della band - Quante volte avete messo in discussione le vostre scelte di vita? A volte l’unica soluzione è proprio quella di lasciarsi andare e seguire il proprio istinto. “Lasciami andare” è un brano che nasce dalla necessità di scappare da tutte quelle zone di comfort che ci rendono accomodanti alla routine. Un pezzo che vuole infondere il coraggio per reagire attivamente alle situazioni che sono diventate per noi scomode. Nel nostro caso la necessità è quella di evadere dalla realtà quotidiana provinciale che troppo spesso non ci ha dato modo di esprimerci”. Il progetto DESCHEMA nasce nel 2016 nel territorio senese. Un chiaroscuro di sonorità che non si vuole limitare nel definirsi in un unico genere e che prende forza dalla necessità di evadere dal disagio e dal senso di inadeguatezza tipici delle piccole realtà provinciali. Nel 2016 pubblicano il primo EP omonimo “Deschema” e da allora partono con l'attività live che li porterà a suonare in tutta Italia. Nel 2018 partecipano a Sanremo Giovani con il singolo “Cristallo” classificandosi al terzo posto e vincendo così la partecipazione al “Sanremo Giovani World Tour”, che li porterà a suonare in tutti e cinque i continenti per una durata di dieci date (Roma, Tunisi, Tokyo, Sidney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona, Bruxelles, San Pietroburgo). Dal 2019, in seguito all’uscita del singolo “Tabula rasa” continuano con l'attività live, suonando anche al MEI di Faenza che assegna al gruppo un premio come unica band autoprodotta ad aver partecipato al Sanremo Giovani World Tour. - (PRIMAPRESS)