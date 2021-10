Napoli: I Concerti d'Autunno 2021 della Comunità Evangelica Luterana nel ricordo di Luciana Renzetti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “I Concerti d’Autunno” della Comunità Evangelica Luterana di Napoli, tornano sotto i riflettori dopo la lunga pausa per le misure anti-Covid ma anche con il ricordo indelebile della storica animatrice degli appuntamenti di musica che nel tempo hanno saputo spaziare dalla musica classica al jazz, finanche mescolando i due generi musicali. La Comunità, presieduta da Riccardo Bacharach ha voluto dedicare alla pittrice e artista, Luciana Renzetti, scomparsa lo scorso anno, il programma che da mercoledì 6 ottobre avrà inizio alla Chiesa Anglicana di San Pasquale a Chiaia. Sono dieci appuntamenti (ingesso libero) che vedranno esibirsi la giovane pianista Ida Pelliccioli, diplomata all’Ecòle Normale de Musique di Parigi, con musiche di Beethoven (6 ottobre); il pianista-jazz Vincenzo Danise per un viaggio tra Napoli, Messico e Brasile; il duo Ezio Testa (fisarmonica) e Antonio Graziano (Sax) con “Tribute to Luciana’s art of color” dedicato a Renzetti (20 ottobre). Il 27 ottobre saranno Maya (Flauto) e Vincenzo Palermo (pianoforte) a esibirsi su musiche di Debussy ed Honeger. Il programma concertistico si affiancherà al 22° Concorso Letterario “Una piazza un racconto” e il 20° Concorso di Composizione. - (PRIMAPRESS)