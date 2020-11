I 70 anni di Carlo Verdone, l'attore dei mille volti dell'Italia popolare e ridanciana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Carlo Verdone compie oggi 70 anni. A festeggiare questo compleanno ci doveva essere anche l'uscita del suo film 'Si vive una volta sola' fissata per il 26 novembre, ma fermata dal Covid e dal decreto che ha chiuso cinema e teatri, con un secondo doloroso stop seguito a quello dettato dal primo lockdown all'uscita ufficiale prevista per il febbraio scorso. Il produttore Aurelio De Laurentiis ha definito il film "un inno alla vita" presentandolo, ormai un anno e mezzo fa nell'incontro con la stampa su set pugliese. Girato in Puglia, tra Bari, Monopoli, San Vito di Polignano, Otranto, Castro, Sant'Andrea, Porto Badisco, Santa Cesarea Terme e Serrano, location dei quattro giorni del movimentato viaggio estivo che coinvolge i quattro protagonisti è la storia, un po' alla 'Amici miei' di un'equipe autorevole e affidabile in sala operatoria tanto da essere quella da cui si fa curare il Papa, ma sconclusionata e fragile nella vita privata, che i quattro, maestri della sala operatoria ma anche della goliardia, riempiono di beffe e scherzi vari. Verdone è Umberto Gastaldi, un famoso primario, chirurgo oncologo, a capo di un'equipe composta dal suo aiuto Max Tortora, dall'anestesista Rocco Papaleo e dalla ferrista Anna Foglietta, tre attori con cui Verdone non aveva mai lavorato prima (non aveva mai neanche girato in Puglia) e che danno vita a un quartetto legatissimo nella vita professionale e in quella privata, campioni di amicizia e protagonisti di beffe, goliardate, battutacce in sala operatoria e scherzi. Ma come lo stesso Verdone ha detto, l’appuntamento è solo rimandato. - (PRIMAPRESS)