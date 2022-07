I 60 anni senza “rughe musicali” dei Rolling Stone nel loro tour Sixty

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Compie 60 anni la formazione dei Rolling Stones. Il gruppo nato a Londra il 12 luglio del 1962 conserva la capacità di sedurre generazioni diverse nel tour Sixty che celebra in Europa una carriera tanto lunga quanto fortunata. Gli Stones andarono in scena per la prima volta al Marquee Club londinese suona il musicista blues Alexis Korner con la sua band, ma quella sera ha un altro impegno: deve prendere parte a una registrazione tv della BBC. Così chiede a Brian Jones e al suo gruppo di sostituirlo. Per quella serata lo stesso Jones decide che il gruppo salirà sul palco come "Rolling Stones": un nome scelto in omaggio all'omonima canzone di Muddy Waters, e che da lì in poi segnerà la storia della musica su scala globale. - (PRIMAPRESS)