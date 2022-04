Grammy 2022: tre premi per i Foo Fighters. Il trionfo di Jon Batiste, Silk Sonic e Olivia Rodrigo

(PRIMAPRESS) - LAS VEGAS - I Grammy, gli Oscar della musica che si assegnano a Los Angeles, sono stati caratterizzati da due fattori: l'appello registrato del presidente ucraino Zelensky e la raccomandazione a "Tenere le mani a posto" riferita allo schiaffo assestato durante gli Oscar del cinema da Will Smith al comico presentatore che aveva ironizzato sulla testa rasata della moglie dell'attore. Una polemica quest'ultima che doveva essere fermata dall'Academy segnando un confine netto tra la satira e la comicità e la vita privata.I tre Grammy assegnati nella categoria rock per i Foo Fighters: miglior canzone, album e performance rock. Il riconoscimento per la band di Dave Grohl arriva

a pochi giorni dalla morte di Taylor Hawkins , batterista del gruppo per 25 anni e migliore amico del frontman dei Foo Fighters. E proprio Hawkins è stato ricordato durante la cerimonia, alla quale i Foo Fighters, come annunciato, non hanno presenziato: «Questo è il momento dello show in cui avrei dovuto annunciare i Foo Fighters. Avremmo dovuto celebrare con loro la vittoria di tre Grammy. Ma loro, naturalmente, non sono qui, per la tragica scomparsa del loro leggendario batterista Taylor Hawkins», ha detto il presentatore, Trevor Noah, introducendo un montaggio dei momenti memorabili di Hawkins. Billie Eilish ha reso omaggio al batterista dei Foo Fighters nella sua performance e ha interpretato la canzone che dà il nome al suo album Happier Than Everindossando una maglietta nera con il ritratto di Hawkins. - (PRIMAPRESS)