Giuseppe Binetti da domani il nuovo singolo “I Tuoi Occhi” in anteprima il video

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da domani 2 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “I Tuoi Occhi”, nuovo brano di Giuseppe Binetti che anticipa il nuovo EP. “I tuoi occhi come stelle che danno luce al buio parlano di te”: così canta la voce di GIUSEPPE BINETTI nel suo nuovo brano dal titolo “I TUOI OCCHI”, una canzone, ma anche un’intima lettera che l’autore rivolge a una persona cara, a qualcuno che potrebbe riconoscere soltanto da uno sguardo. «Secondo estratto dopo “Quello che non ti ho detto”, aspettando sia pronto il nuovo EP – spiega l’autore a proposito del suo nuovo brano – “I tuoi occhi” è una canzone che si presenta in una veste un po’ più soft rispetto allo stile aggressivo che contraddistingue le mie precedenti produzioni musicali. Questo si percepisce dal melodico inserimento del piano, sebbene sia presente con un ritmo incalzante». Il videoclip ufficiale di “I tuoi occhi”, diretto da Edoardo Bossi, è stato girato alla terrazza Mazzotti.

Chi è Giuseppe Binetti? «Sono un cantautore italiano con una forte passione per la musica che mi è stata inculcata dai miei zii musicisti. Attraverso le mie canzoni provo ad esprimere non solo le mie emozioni ma anche lo stato sociale in cui viviamo.».

Come nasce la tua passione per Vasco Rossi? «Vasco Rossi per me rappresenta un’icona della musica rock italiana. Mi sono spesso identificato nelle sue canzoni ed alcune di esse suscitano in me forti emozioni in quanto legate a momenti significativi della mia vita. All’età di 27 anni ho fondato una Tribute Band di Vasco e nel 2006 sono stato premiato da Diego Spagnoli (Stage Manager di V. Rossi) come miglior Cover Band di Vasco Rossi.».

Cosa hai fatto dal programma Talent1 ad oggi? «Ho inciso un altro album dal titolo “Oltre il confine” ed un EP in lingua inglese “Dangerous” che è stato presentato nel DVD degli Iron Maiden “ Men behind the mask” per la RCO CG Entertaiment. Ho portato la mia musica nei diversi contest musicali anche in tv, tour radio, live in piazze&locali.».

Di cosa parla “I tuoi occhi”? «Il brano nasce durante il periodo del lockdown che non ci ha consentito di vedere le persone a noi care. Quante volte nella nostra mente abbiamo immaginato i loro occhi. Quegli occhi che “come stelle danno luce al buio”, in quel periodo buio in cui solo la speranza di rivederli ci aiutava a non sentire dentro il silenzio che ci circondava.».

Com’è nata l’idea del tuo videoclip? «L’ idea è nata dal voler mettere in evidenza il significato della canzone focalizzandosi prevalentemente sull’espressività e l’intensità degli occhi della protagonista del video e sulle note della tastiera suonata da Gianni Nitti (Vascolici). Il video è stato girato presso la Terrazza Manzotti che si affaccia sul fiume Adda ( Canonica D’Adda BG) una location suggestiva dove si possono trascorrere momenti piacevoli.». Hai in programma anche un album? «Sì, sto lavorando per la pubblicazione di un EP in lingua italiana con la preziosa collaborazione del mio arrangiatore storico Max Barracane.». - (PRIMAPRESS)