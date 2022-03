Giornata delle Vittime Covid: il 18 marzo nelle sale italiane la proiezione del documentario “Io resto”

(PRIMAPRESS) -data legata all’immagine dei “camion militari di Bergamo”, di quel fatidico 18 marzo 2020. Pochi giorni dopo si sarebbe registrato il picco della prima ondata e, il 26 marzo 2020, i videomaker Michele Aiello e Luca Gennari sarebbero entrati negli Spedali Civili di Brescia per realizzare il documentario “Io Resto”. Il documentario che verrà proiettato in 14 sale italiane, servirà a fissare dopo due anni da quei giorni, ciò che è successo, perché la complessità di quegli eventi hanno travolto tutti in maniera violenta e repentina. La visione del film e il dibattito che segue può essere un buono strumento per affrontare la questione. Per questoha promosso uninsieme a(Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) e(Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche), e con la collaborazione di(Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) e. Da Brescia a Brindisi, da Roma a Firenze, da Verona a Milano, il film potrà essere visto nei cinema che hanno aderito all’iniziativa. - (PRIMAPRESS)