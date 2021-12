Gigstarter, la piattaforma web al servizio dei Saranno Famosi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nata nel cuore di Amsterdam nel 2012 grazie all'idea di Julio Pijnappel e Paul de Kuyper, Gigstarter, si conferma come una piattaforma ad hoc per quegli artisti solisti, band e musicisti che intendono ottenere visibilità internazionale in modo gratuito. Creando un profilo e ancora, pubblicando una bio e caricando performances e audio delle loro canzoni, gli artisti di tutto il mondo possono entrare in una dimensione web capace di raccogliere generi musicali divisi tra tra il Pop, Rock, Jazz, Dance, Elettronica, Acustica e Blues, House. Ed è con queste premesse che dal 2014, centinaia di artisti e DJs producers grazie a Gigstarter (nella foto il team) possono anche competere tra loro per vincere il prestigioso premio di Artista e DJ dell’anno insieme ad altri fantastici premi. “In questi ultimi due anni -affermano i componenti del lungimirante gruppo- ci hanno messo alla prova ma noi vogliamo continuare a sostenere gli artisti durante questi tempi difficili facendo ciò che amiamo in modo innovativo. Abbiamo optato per una versione del tutto digitale e sicura. In questo tempo di restrizioni per il Covid 19 avere una piattaforma che rende maggiormente visibili gli artisti tramite i social media, le interviste, le competizioni e gli eventi è sicuramente un grande vantaggio nonchè un'opportunità per iniziare a farsi conoscere dal grande pubblico in attesa di riprendere una vita normale”. E tornando a parlare delle competizioni firmate Gigstarter si è appena conclusa la Livestream della finale sul canale Youtube della piattaforma. Un evento mediatico in grado di mettere in luce un mix eclettico di artisti e DJ. Tra questi: gli indie groove-infused Sea Angels; la bellissima cantante jazz, Julie Huard e la band dalle note tropicali Papayazz. Il verdetto della giuria ha stabilito che la cantante olandese Julie Huard e la sua band venissero scelti per il premio Artista dell'Anno 2021. Per quanto riguarda i DJ house a partecipare sono stati: Mystic Balancex Q Lucas; Cedicci Mini Maal che ha ottenuto il titolo di DJ dell'Anno 2021. “Come l'anno scorso - hanno aggiunto dalla Gigstarter- questa edizione digitale è stata un grande successo e speriamo che l'anno prossimo ci sia la possibilità di godere nuovamente di un po' di buona musica dal vivo”. Presente anche in Italia, la piattaforma di Gigstarter https://www.gigstarter.it/ offre sicuramente una marcia in più agli artisti in cerca di maggior visibilità nel web offrendo al tempo stesso una possibilità di contatto per coloro che sono in cerca di un contatto diretto con musicisti e dj senza l'aggiunta di commissioni. - (PRIMAPRESS)