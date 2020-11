Musica: Ganoona, l'inedito “Deserto” da oggi in diffusione Radio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi 20 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Deserto” (Noize Hills Records), nuovo inedito di GANOONA disponibile online dal 19 novembre e scelto tra i primi 61 brani selezionati per l’ultima edizione di Sanremo Giovani.



“Abbiamo il cuore raro come un gorilla albino, se ci mettiamo in gabbia moriremo sicuro”: un amore indomabile va salvaguardato, anche quando non ne siamo capaci. Il prezzo da pagare in caso di fallimento è assistere al processo di inaridimento di quell’amore, fino a trasformarsi in un deserto. “DESERTO”, nuovo brano di GANOONA, è la ballata di un amore agli sgoccioli, la fotografia dell’istante in cui l’idealizzazione di un rapporto cede il posto all’inevitabile presa di coscienza.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Come sempre, scrivo per elaborare quello che mi succede, e “Deserto” non è un’eccezione. L’ho scritta di getto ed è stato estremamente liberatorio, quasi rivelatore. Riascoltarla a distanza di mesi è doloroso per il periodo che racconta. Nel brano però non ci sono solo immagini malinconiche, perché questa canzone è una presa di coscienza, in positivo e in negativo. “Io non scappo più, e so quello che voglio” per me significa: sono pronto ad affrontare le conseguenze delle mie scelte e so dove sto andando, non è un sentiero facile, ma non ho paura».



Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Lorenzo Chiesa, narra e mostra la passeggiata di Ganoona insieme a una ragazza. Dalle immagini si percepisce che il rapporto tra i due è giunto alla fine e, anche se fisicamente vicini, sembra che ormai ci sia un "deserto" immenso a dividerli. - (PRIMAPRESS)