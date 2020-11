Fuori oggi il singolo d’esordio di Lunanico “Volerai”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fuori oggi 27 novembre su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Volerai”, il singolo d’esordio di Lunanico, cantautore dal carattere introverso, caratterizzato da una scrittura tipica di quella bella follia cantautorale italiana.

Con il suo brano d’esordio “Volerai”, l’artista racconta una storia che ha vissuto indirettamente ma che l’ha toccato particolarmente da vicino.

Spiega Lunanico a proposito del nuovo brano: «Volerai nasce, come tutti i miei testi, nella mia camera, che è ormai diventata anche il mio piccolo studio di registrazione. Mi è sempre piaciuto ascoltare i problemi della gente per poi cercare di aiutarli nel mio piccolo, come se fossi una sorta di psicologo a tempo perso, e "Volerai" nasce proprio così, con un problema di base ma senza una soluzione apparente. Molte volte quando la gente si sente infelice si lamenta, con frasi fatte come ad esempio "nessuno mi capisce" oppure "sono tutti felici tranne me", con l'unico scopo di attirare l'attenzione a sé e di sentirsi amati. Il problema però sorge quando tu offri una mano, ma la persona di fronte a te non la vuole, vuole solo rimanere da sola, consapevole del suo futuro. Volerai parla di un tema tabù, il suicidio, tema che viene poco trattato dai media, poiché mal spiegato e sempre mal concepito. Sicuramente al primo ascolto, il brano risulterà felice, pieno di speranza, se però si va a leggere il testo con attenzione, si può notare che la canzone è tutt'altro che gioiosa. Era proprio questo l'impatto che volevo, delle sonorità felici che potessero mascherare il brano, così che solamente le persone attente potessero capire il vero tema del brano».